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Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Роман Лоскутов: Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Поддерживать связь со всеми звеньями цепочки поставок и в итоге выпускать качественный продукт рыбопереработчику помогают трейдеры, отмечает директор компании «Раптика» Роман Лоскутов.

«Раптика» выпускает продукцию из сельди, большая ее часть идет на полки федеральных сетей. Компания поставляет свои товары в Центральный и Северо-Западный регионы, также есть клиенты в Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах, рассказал Роман Лоскутов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

По его словам, в первую очередь предприятие отталкивается от натурального вкуса сельди, поэтому к выбору рыбы подходит очень ответственно. «Мы гордимся качеством своих продуктов, а значит, поставляемое нам сырье должно быть идеальным», — обратил внимание директор «Раптики».

Примерно до 2014 г. компания перерабатывала атлантическую сельдь. Основным поставщиком самого качественного филе на тот момент были норвежские заводы. Дальневосточная продукция в те года не могла конкурировать с ними.

«Однако где-то в 2013 году мы параллельно начали брать продукцию и с Дальнего Востока. Работали также через трейдеров, давали обратную связь. К нам прислушивались, что-то меняли, и на рынке дальневосточной рыбы стало появляться все больше качественного, с точки зрения переработчиков, филе сельди. В 2015 году мы практически полностью перешли на тихоокеанскую сельдь. Сегодня работаем только с ней», — отметил Роман Лоскутов.

Широкий выбор дает предприятию возможность провести строгий отсев и взять то, что лучше всего подойдет под ее нужды. В интервью изданию руководитель перерабатывающей компании рассказал о роли, которую в товаропроводящей цепи играют дистрибьюторы. Их значение в работе отрасли подчас остается недооцененным.

«Нам комфортнее заказывать сырье через трейдеров. Пытались работать напрямую с флотом, но для нас опыт оказался не самым удачным. Их задача — поймать рыбу и отгрузить ее. Однако нам нужна более детальная работа, чтобы из всего многообразия сырья нам привезли именно то, что соответствует всем запрашиваемым критериям», — акцентировал директор, рассказав об опыте сотрудничества «Раптики» с дистрибьютором дальневосточной рыбы — компанией «Нерей».

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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