Таможенников осудили за контрабанду икры и ширпотреба

В Забайкальском крае вынесли приговор двум бывшим сотрудникам таможни: их признали участниками контрабанды стратегически важных ресурсов из Китая. В том числе через границу было перевезено более 430 кг черной икры.

Суд установил, что в 2019 г. фигуранты уголовного дела и еще двое мужчин организовали контрабандные поставки из КНР в Россию через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Как рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, злоумышленники вывозили товары народного потребления и икру осетровых. По данным правоохранителей, общая стоимость нелегальной продукции превысила 16 млн рублей.

Бывших сотрудников таможни признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 226.1 УК РФ (пособничество в перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере), а также частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Одному из подсудимых назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением специального звания капитана таможенной службы. Второй получил четыре года общего режима с лишением специального звания лейтенанта таможенной службы. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечено, что в отношении гражданина Китая, скрывшегося от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство. Четвертому подельнику назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафа в 100 тыс. рублей.

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