Застрахованной рыбы стало больше

Аквафермеры стали активнее пользоваться сельскохозяйственным страхованием с господдержкой: в 2023 г. застраховано при участии государства 20 тыс. тонн рыбы. Это в 2,9 раза выше уровня прошлого года.

В 2023 г. в страховании объектов аквакультуры с господдержкой участвуют четыре региона России, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Агентство по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса». По информации учреждения, на субсидирование принято 11 договоров страхования, что на 22,2% выше уровня аналогичного периода 2022 г. Просубсидировано 9 договоров страхования — столько же, сколько и за тот же промежуток 2022 г.

По договорам, принятым на субсидирование в этом году, застраховано 20 тыс. тонн рыбы, что в 2,9 раза выше уровня 2022 г. Застрахованный объем составляет 5,2% от общего объема производства объектов товарной аквакультуры.

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру распространили в 2019 г.

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