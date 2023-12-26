Новый год начнется со ставки пошлины на экспорт в 5,5%

Министерство экономического развития определило ставку вывозной таможенной пошлины на предусмотренные правительством товары на январь 2024 г. Решение распространяется в том числе на рыбу и морепродукты.

Ставка вывозной таможенной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, на период с 1 по 31 января 2024 г. включительно составит 5,5% от таможенной стоимости. Такая информация опубликована на сайте Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ставки вывозных пошлин на перечисленные в постановлении товары привязана к курсу доллара к рубля и определяется ежемесячно . Соответствующие полномочия закреплены за Министерством экономического развития. В список входит и рыбопродукция. Особое регулирование было предусмотрено с октября 2023 г. и до конца следующего года.

В октябре и ноябре ставка составляла 7%, в декабре снизилась до 5,5%.

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