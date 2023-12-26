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ЕАЭС и Иран создают полноформатную зону свободной торговли. Фото пресс-службы ЕЭК

ЕАЭС и Иран договорились о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз и Иран заключили соглашение о создании полноформатной зоны свободной торговли. Документ подписали представители каждого из государств ЕАЭС, Ирана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Подписанное сейчас соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран переведет торговлю между нашими странами на качественно новый уровень, — подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. — Сделка является амбициозной — ввозные таможенные пошлины будут устранены в отношении почти 90% товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95% нашей взаимной торговли».

Отмечено, что вступившее в 2019 г. в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном — с другой, уже позволило нарастить взаимный товарооборот в два раза (с 2,4 млрд долларов в 2019 г. до 6,2 млрд долларов в 2022 г.). При этом товарный охват соглашения ограничивался минимальным набором сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Во временном соглашении ЕАЭС и Иран закрепили договоренности, что создаваемый преференциальный торговой режим станет первым этапом перехода уже на полноформатный режим свободной торговли.

«За базис мы взяли действующее с 2019 года временное соглашение, которое на практике показало свою эффективность. В то же время мы исходили из двух подходов. Первый — улучшение регуляторной части нашего торгового режима, второй — обеспечение торговли между нашими странами в беспошлинном режиме по максимально широкой номенклатуре товаров. Эти два подхода всецело разделяли и ЕАЭС, и Иран. В результате сформирована сделка, от которой выигрывают все ее участники», — рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, в соответствии с подписанным соглашением о свободной торговле «аграрии стран ЕАЭС будут иметь эксклюзивные условия для поставок на рынок Ирана таких принципиально важных товаров, как зерновые, кукуруза, растительные масла, мясо КРС и баранины, изделия из мяса и птицы, консервы, кондитерские изделия и широкий набор другой сельскохозяйственной продукции».

Что касается промышленных товаров, то режим беспошлинной торговли будет установлен на широкую номенклатуру продукции металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности, самолето- и судостроения, машиностроения, железнодорожной техники и оборудования и прочей продукции промышленного сектора.

Дополнительные договоренности достигнуты и в нетарифной части: в сферах технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, таможенного администрирования, электронной системы верификации происхождения товаров, мер торговой защиты, обеспечения необходимого уровня транспарентности осуществления государственных закупок.

Кроме того, в рамках соглашения будет развиваться сотрудничество по широкому кругу отраслей. Это добыча полезных ископаемых, энергоэффективность и «зеленый рост», исследования и инновации, образование, медицина, телекоммуникации. С учетом важности, которую придают правительства стран ЕАЭС и Ирана развитию экономического пояса «Север-Юг», особое внимание уделили транспортно-логистическим решениям и вопросам транзитных перевозок.

После подписания соглашение о свободной торговле будет представлено для проведения ратификационных процедур в Иране и странах ЕАЭС.

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