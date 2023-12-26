Формула работы: ассоциации призывают вернуться к вопросу платы за участки

Основная идея закона о перезакреплении рыболовных участков была в том, чтобы сохранить возможность работы для добросовестных предприятий. Эта концепция должна сохраняться при подготовке подзаконной базы, подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Один из ключевых вопросов будущей процедуры перезаключения на новый срок договоров на рыболовные участки — каким образом будет рассчитываться и взиматься предусмотренная законом плата. В Дальневосточном регионе внимание к новому закону приковано прежде всего в связи с перезакреплением участков на вылов тихоокеанских лососей.

Проект постановления о правилах определения размера и взимания такого платежа был в декабре размещен на портале regulation.gov.ru.

Однако при предложенном алгоритме расчета предприятия столкнутся со слишком высокой нагрузкой, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Так, предусмотренная проектом формула предполагает использование выросшей ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

К вопросу о размере и порядке взимания платы необходимо вернуться, в том числе с учетом колебаний подходов лососей в разные годы, обратили внимание руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online. Год от года уловы могут сильно варьироваться: за урожайной путиной может следовать пролов, причем спрогнозировать эти изменения сложно.

В отраслевых объединениях предлагают снизить нагрузку на предприятия в том числе через разбивку выплаты на этапы.

Ключевой идеей федерального закона о перезакреплении рыболовных участках была поддержка добросовестных пользователей, обеспечение гарантий для предприятий, вложившихся в развитие инфраструктуры и накопивших опыт промысла, что они смогут продолжать работу. Этот подход нужно сохранить и при подготовке подзаконной базы, подчеркнули в координационном совете.

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