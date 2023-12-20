Для расчета платы за перезакрепление рыболовных участков предложили формулу

Минсельхоз представил проект правил, согласно которым предлагается определять размер платы за перезаключение без торгов договора на рыболовный участок. При расчете планируется использовать историю вылова.

Вступающие в силу с 1 сентября 2024 г. изменения закона о рыболовстве предусматривают возможность заключение договора пользования рыболовным участком на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата — ее размер должно установить федеральное правительство. Речь идет об участках как для промышленного лова, так и для организации любительской рыбалки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проект постановления о правилах определения размера и взимания платы за заключение договора.

В проекте предложена формула для расчета платы. Планируется использовать для определения количество лет, на которые заключается договор, и расчетную сумму сбора за пользование водными биоресурсами. Для ее расчета, согласно проекту, будут применяться ставка сбора за пользование ВБР и среднегодовой объем добычи на участке за четыре года, предшествующие году заключения договора.

Если вылов не осуществлялся, то предполагается использовать средний объем добычи на двух ближайших рыболовных участках в течение четырех лет, предшествующих году заключения договора.

Ранее Fishnews опубликовал подборку ссылок на другие проекты документов, которые планируется принять для реализации нового закона.

Проект постановления правительства смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews