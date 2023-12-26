Условия импорта племенной продукции упорядочили

Приняты поправки в закон о племенном животноводстве: для импорта племенной продукции из стран, не входящих в ЕАЭС, понадобятся специальные заключения. Эти требования распространяются на рыбоводство.

Текст нового закона размещен на портале официального опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Документ уточняет порядок импорта племенных животных (в случае с рыбоводством — племенных стад), семени и эмбрионов.

В частности, импорт таких товаров из стран, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза, будет осуществляться при наличии специального заключения об отнесении к племенной продукции. Форму и порядок выдачи заключений установит Минсельхоз России.

Для получения такого заключения понадобится предоставить племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера, который подтверждает происхождение и племенную ценность продукции. Кроме того, необходимо будет предоставить результаты молекулярно-генетической экспертизы — об отсутствии генетически детерминированных заболеваний.

Импорт племенной продукции из государств — членов ЕАЭС осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом Союза, а при их отсутствии — законодательством РФ.

Напомним, в августе 2023 г. был принят закон о ведении федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов.

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