Белоруссия сможет беспошлинно ввозить моллюсков для переработки

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил Белоруссии временную тарифную льготу на ввоз отдельных видов гидробионтов для производства пищевой продукции. Это кальмары, осьминоги, мидии и мясо криля.

Документ опубликован на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Республика освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов кальмаров, осьминогов, мидий и мяса криля (коды 0307 43 380 0, 0307 43 900 0, 0307 52 900 0, 1605 40 000 1 и 1605 53 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенных для использования в производстве пищевой продукции в Белоруссии. Льгота будет предоставляться в 2024-2026 гг. для установленных объемов поставок, рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Указанная мера таможенно-тарифного регулирования позволит уменьшить эффект от экономического давления со стороны третьих стран, а также минимизировать инфляционные процессы», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что производство рассматриваемых видов сырья на территории Евразийского экономического союза либо отсутствует, либо «применение имеющихся аналогов не представляется возможным по технологическим причинам».

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