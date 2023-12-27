Норвегия назначила себе квоты скумбрии и сельди

Норвегия в одностороннем порядке установила для себя «предварительные» квоты скумбрии и сельди в северо-восточной части Атлантики на 2024 г. Ранее королевство вместе с ЕС, Исландией, Фарерами, Британией, Россией и Гренландией не смогли договориться по распределению лимитов этих видов.

Норвежское Министерство торговли и рыболовства объявило, что «предварительная» квота скумбрии составит 100 тыс. тонн, отмечает портал The Fishing Daily. По информации IntraFish, по сельди норвежцы пока решили выделить себе 65,6% общего допустимого улова на 2024 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, о совокупных размерах квот на промысел совместно облавливаемых видов прибрежные страны Северо-Восточной Атлантики договорились еще в октябре. Однако, как и в предыдущие годы, согласовать распределение лимитов между отдельными государствами вновь не получилось.

По словам норвежского министра по вопросам рыболовства и океанов Сесилии Мирсет, переговоры между странами продолжатся в январе, однако до тех пор королевство намерено вести промысел в рамках «предварительных» квот. При этом чиновница подчеркнула, что итоговые квоты будут назначены до начала основного сезона промысла, после чего они будут окончательно распределены между рыбаками.

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