Список градо- и поселкообразующих рыбацких предприятий обновили

Правительство внесло изменения в список градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Таким предприятиям предоставляется льгота по сбору за пользование водными биоресурсами.

Постановлением правительства от 27 декабря 2023 г. № 2321 внесены изменения в перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Из раздела перечня по Камчатскому краю исключено ООО «Дельфин». В то же время в Приморском крае в список градо- и поселкообразующих организаций включена компания «Тройка».

По закону, градо- и поселкообразующие предприятия имеют право платить сбор за пользование водными биоресурсами по ставке 15% от общих величин. Перечень таких предприятий утвержден постановлением правительства от 3 сентября 2004 г. № 452 — в него и внесены изменения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews