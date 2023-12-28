У Смоленской области большие планы по рыбным кормам

В Смоленской области планируют создать передовой производственный кластер, который обеспечит аквафермеров качественными и доступными кормами. Новейшими разработками поделится Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На международной выставке-форуме «Россия» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ВНИРО и правительством Смоленской области. Со стороны института документ подписал директор НИИ Кирилл Колончин, со стороны региона — губернатор Василий Анохин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, предусматривается координация научной и практической деятельности в сфере разработки и производства комбикормов для объектов аквакультуры. Также стороны планируют сотрудничать в сохранении, воспроизводстве, рациональном использовании водных биоресурсов.

«В Смоленской области будет построен самый крупный на территории России завод по производству кормов для аквакультуры. Эти корма делаются по технологии, которую разрабатывает наш институт. Она на сегодняшний день самая передовая, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Создание такого производства и для региона, и для всей рыбохозяйственной отрасли — большой шаг вперед», — заявил Кирилл Колончин.

«На территории Смоленской области активно развивается производство кормов для рыбоводческих хозяйств. Для нас, руководства региона, важно обеспечить эффективное взаимодействие между наукой в лице института и бизнесом. Это позволит достичь максимальных результатов», — отметил Василий Анохин.

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