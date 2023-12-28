Изменения законодательства учли в образцах заявок на доли квот

Минсельхоз скорректировал формы заявок о распределении квот вылова водных биоресурсов. В образцах учли новшества законодательства в сфере контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли.

Приказом Минсельхоза от 10 ноября 2023 г. № 846 внесены изменения в форму заявок о распределении квот вылова водных биоресурсов. Это заявления, которые подаются, когда предприятие хочет получить долю квоты в случае, если объект промысла был переведен в список видов водных биоресурсов, для которые устанавливается общий допустимый улов (а договоров на доли ранее не было); если России предоставлена квота добычи в районах действия международного соглашения, где ранее рыболовство осуществлялось без заключения договоров на доли квот); при истечении срока действия договоров на доли квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в формах заявок отражены изменения, внесенные в законодательство в сфере контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли (к ним относится и рыболовство).

Напомним, что формы заявок утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 8 мая 2019 г. № 247.

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