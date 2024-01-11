Краба предлагают оставить за МСП

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края предлагает исключить синего, камчатского и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье из списка для аукционов. Свою инициативу в объединении объясняют необходимостью сделать работающей меру по защите малого и среднего бизнеса.

Письмо по вопросу крабовых квот АПРОХК направила первому заместителю председателя Комитета Совета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину.

Как и ранее, ассоциация заявила о проблеме сохранения крабовых квот за предприятиями малого и среднего бизнеса. При принятии закона о втором этапе аукционов говорилось, что интересы МСП будут защищены, однако на практике эта норма так и не сработала, отметили в объединении.

В письме ассоциация приводит данные по одной из компаний — ВПК. Она как раз и относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, для которой закон должен был оставить возможность работы, отметили в АПРОХК. Однако ресурсная база предприятия после второго этапа сократилась более чем вдвое. Те объемы, которые оставили как механизм защиты МСП, не обеспечивают работу промысловиков, заявили Fishnews в объединении.

Проблемы предприятия усугубятся, если на аукционы пойдут камчатский, синий и волосатый четырехугольный крабы подзоны Приморье (продажа долей квот по ним отложена на 2027 г.). Кроме того, запасы этих объектов крайне нестабильны, на лов камчатского и синего краба в подзоне Приморье уже несколько лет действует запрет, говорится в письме.

В связи с этим ассоциация призвала исключить камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов подзоны Приморье из перечня возможных объектов выставления на аукцион.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews