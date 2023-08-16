Проблема краба для МСП не теряет актуальности

Ответа на вопрос, каким образом на практике будут защищены интересы малого и среднего бизнеса при крабовых аукционах, до сих пор не поступило, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябенко.

Закон предусматривает, что в рамках новых крабовых аукционов будет распределено не 50% разрешенных для добычи объемов, как на первом этапе, а 48%. Часть объемов останется для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако подсчеты показывают, что оставшихся квот предприятиям все равно не хватит для работы, и получается, что защита интересов субъектов МСП носит декларативный характер, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Объединение уже обращалось по этому поводу в госорганы. Уже озвучиваются возможные сроки проведения торгов, и перераспределение квот может произойти с 2024 г., но яснее ситуация пока не стала, констатировал руководитель ассоциации.

В АПРОХК рассчитывают, что до аукционов вопрос будет рассмотрен на заседании межкомитетской рабочей группы при Совете Федерации.

Также на площадке рабочей группы Сергей Рябченко планирует поднять тему роста коэффициента, который решено использовать для расчета начальной цены лотов на торгах. В ассоциации считают установленный коэффициент завышенным.

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