Каким крабам дали отсрочку

Новые крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами правительство распорядилось проводить поэтапно: по отдельным объектам позже, чем по другим. При этом некоторые виды попадают сразу и под первую, и под вторую волну продажи.

Правительство распоряжением от 29 мая 2023 г. № 1403 установило перечни видов крабов в определенных районах промысла для продажи на аукционах с инвестиционными обязательствами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это два списка. Первый для выделения квоты добычи крабов в инвестиционных целях (такой вид квот был предусмотрен в 2019 г., по ним основная часть торгов прошла в 2019 г., для удобства будем называть их «квоты первого этапа»): такая квот отсчитывается как 50% от разрешенных для освоения объемов. Второй для выделения квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022 (введены в федеральный закон в 2022 г., будем указывать их как «квоты второго этапа») — еще 48%.

При этом распоряжение предусматривает особые сроки вступления в силу для некоторых объектов добычи:

— с 1 января 2024 г. могут проводиться аукционы для распределения долей квот второго этапа по камчатскому крабу Баренцева моря. Первый этап уже проводился в 2019 г. отсрочка для нового распределения нужна для перестройки логистики в новых условиях, рассказали ранее в Росрыболовстве.

— с 1 января 2026 г. процедура может быть запущена для краба-стригуна опилио Восточно-Сахалинской подзоны, причем как по квотам первого, так и второго этапа. На аукционах 2019 г. его не продавали. Торги проводились в 2016 г., без инвестобязательств. То же самое — по крабу опилио Баренцева моря. То есть здесь регуляторы решили дождаться завершения действия уже заключенных договоров.

— с 1 января 2027 г. Здесь предусматривается продажа в рамках и первого, и второго этапа крабов подзоны Приморье — камчатского, синего, стригуна опилио и волосатого четырехугольного, и краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне. По этим крабам «не инвестиционные» торги проводились в 2017 г.

Напомним, что для регулирования крабовых торгов должно также выйти постановление, определяющее требования к объектам инвестиций, и распоряжение о компоновке лотов.

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