Регионам ДФО наметили планы по «Генеральной уборке»

Работы в рамках проекта «Генеральная уборка» в этом году будут вестись в водах шести дальневосточных регионов. Затонувший флот продолжат поднимать на Камчатке, Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях, Приморье и Хабаровском крае.

В акваториях Дальнего Востока предполагается за год поднять и утилизировать 82 затонувших судна. Всего за время работы федпроекта «Генеральная уборка» из морских бухт уже убрали 131 такой объект.

«Планируется поднять 30 судов в Камчатском крае, 18 судов в Сахалинской области, по 17 объектам пройдут работы в хабаровских бухтах. В приморских акваториях поднимут и утилизируют 11 судов. Еще по три судна ликвидируют на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа», — рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Работы начнутся после открытия навигации, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Министр напомнил об ужесточении законодательства — чтобы судовладельцам было невыгодно избавляться от имущества затоплением.

Ранее на совещании в правительстве вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила, что за два года на проект «Генеральная уборка» было направлено 5,2 млрд рублей.

«Правительство продолжит финансировать мероприятия «Генеральной уборки» в текущем году в объеме 3,6 млрд рублей. По итогам этого года в отношении 1002 опасных объектов будет завершено обследование Росприроднадзором и Роспотребнадзором и подготовлен перечень для ликвидации в приоритетном порядке, исходя из влияния таких объектов на здоровье людей и окружающую среду», — заявила зампред.

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