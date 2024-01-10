В очереди на утилизацию — более 80 затонувших судов

Расчистка корабельных кладбищ на Дальнем Востоке продолжится и в 2024 г. В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» планируется поднять еще 82 затонувших судна.

В 2023 г. в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» с морского дна было удалено 88 объектов, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул важность участия бизнеса в работе по подъему и утилизации затонувших судов.

«Очищение акватории продолжается фактически с использованием механизмов государственно-частного партнерства», — отметил премьер-министр.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, всего за время реализации программы в акватории дальневосточных морей была обеспечена ликвидация 131 затонувшего судна.

«Эти кладбища кораблей мешают судоходству, рыболовству, наносят вред окружающей среде и снижают туристический потенциал регионов. В этом году планируем поднять еще 82 корабля», — уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, для предотвращения подобных ситуаций введены штрафы — до 20 млн рублей — за умышленное затопление судна.

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