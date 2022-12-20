Для борьбы с брошенным флотом подоспели новые штрафы

В Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, связанные с затонувшим имуществом. Вводятся штрафы за несоблюдение ряда требований в этой сфере.

Соответствующий федеральный закон — от 19 декабря 2022 г. № 534 — подписан президентом. Напомним, поправки были внесены в Госдуму правительством еще в июле 2021 г.

В КоАП вводится ряд новых статей, в частности, 11.6-1. Она устанавливает административную ответственность за несоблюдение требования о направлении капитану морского порта сообщения о затонувшем имуществе. А также за несоблюдение собственником затонувшего имущества сроков направления капитану порта извещения о намерении приступить к удалению этого имущества. Предусмотрены взыскания и за несоблюдение сроков разработки документации по удалению затонувшего имущества и сроков начала его удаления.

Кроме того, согласно статье 11.6-2, штрафы будут налагаться за захоронение либо умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания.

Статья 11.6-3 вводит административную ответственность за отсутствие свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувшего судна (в соответствии с международным договором РФ).

«Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный транспортный надзор на морском транспорте и на внутреннем водном транспорте», — отметили в государственно-правовом управлении президента.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Исключение — положение по страхованию, которое начнет действовать с 1 марта 2023 г.

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