Суд решил не придерживать крабовые квоты

Арбитражный суд Москвы не поддержал ходатайство компании принять меры по обеспечению иска о признании незаконным расторжения договоров на доли квот глубоководных крабов.

ЗАО «Тефида», как следует из материалов дела, обратилось к Росрыболовству с иском о признании незаконным одностороннего расторжения договоров на доли квот вылова крабов в инвестиционных целях. Компания ходатайствовала о том, чтобы принять обеспечительные меры и запретить ведомству проводить квотный аукцион до вынесения решения по заявленным ею требованиям.

В январе арбитражный суд Москвы рассмотрел обращение и в удовлетворении ходатайства отказал, сообщает корреспондент Fishnews. «В данном случае заявителем не представлены достоверные доказательства того, что непринятие заявленных им обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта, имеющего нематериальный характер, или причинить значительный ущерб заявителю», — говорится в судебном определении. Отмечено, что оно может быть обжаловано в месячный срок. Доли квот по расторгнутым договорам Федеральное агентство по рыболовству осенью выставило на новые торги. И в ноябре, и в декабре аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

Напомним, что «Тефида» стала одним из покупателей долей квот добычи глубоководных крабов в рамках первого этапа аукционов с инвестобязательствами: в 2020 г. компании приобрела четыре комплекта долей. Далее проходили разбирательства вокруг иностранного контроля предприятия (зарубежный контроль в стратегических отраслях, в том числе рыболовстве, регулируется особыми требованиями). В марте 2023 г. арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления «Тефиды» о признании незаконном заключения ФАС об иностранном контроле. Это решение оставили в силе суды апелляционной и кассационной инстанций. В ноябре по иску Генпрокуратуры московский арбитражный суд признал недействительными договоры на доли квот добычи в инвестцелях.

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