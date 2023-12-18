Доли квот глубоководных крабов остались без покупателей

Аукцион по продаже долей квот добычи крабов-стригунов красного и ангулятуса в инвестиционных целях признан несостоявшимся. Заявок на участие в торгах не поступило.

Напомним, что Росрыболовство выставляло на торги четыре лота — комплекты долей квот добычи в инвестцелях краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Аукцион планировалось провести 19 декабря, с закреплением за победителями обязательств по постройке в России краболовных судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Это вторая попытка продать доли квот вылова глубоководных крабов с инвестиционными обязательствами в нынешнем году. И, как и в ноябре, заявок по всем четырем лотам не поступило. В связи с этим аукцион вновь признан несостоявшимся.

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