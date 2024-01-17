Рыбаки Камчатки надеются на хорошие уловы минтая в этом году

Предприятия Камчатского края получили право выловить в 2024 г. более 383 тыс. тонн минтая в охотоморскую путину. Примерно столько же они могут освоить в других районах Дальневосточного бассейна.

Напомним, что охотоморская минтаевая путина стартовала с началом года. По оценке отраслевой науки, вылов в сезон «А» возрастет — это связано в том числе с увеличением общего допустимого улова, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«В конце прошлого года на Камчатке состоялось выездное заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, где наука озвучила достаточно позитивные прогнозы на охотоморскую путину. На текущий момент прогнозная оценка со стороны нашей науки сохраняется: общий допустимый улов в северо-восточной части Охотского моря составляет чуть более 950 тыс. тонн, и 40% от этой цифры приходится традиционно на Камчатский край», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Основные добывающие предприятия Камчатки — АО «Океанрыбфлот», компании группы «Норебо» и Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина.

Общий лимит минтая для предприятий края во всех районах промысла на 2024 г. составляет около 766 тыс. тонн.

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