Для расчета квот вылова в новой системе расписали алгоритмы

Федеральное агентство по рыболовству представило на заседании ДВНПС алгоритмы распределения по пользователям допустимых уловов с учетом появления новых видов квот. В ведомстве заверили, что готовы давать пояснения предприятиям по логике расчета.

Механизмы распределения объемов для освоения по пользователям с 2024 г. на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета представил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Речь идет об алгоритмах по рыбам — для крабов схема другая, она уже была использована в связи с организацией аукциона, обратил внимание представитель ведомства.

Напомним, что по рыбным объектам промысла в законодательстве за последние годы появилось два новых вида квот — квоты добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели и квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 г. Объемы для освоения предприятия, проявившие готовность участвовать в программе инвестквот, получают после того, как введут в эксплуатацию объекты инвестиций (для судов учитывается высокая готовность объекта инвестиций). В законодательстве есть и другие тонкости: повышающий коэффициент 1,2 для пользователей, решивших работать в предстоящем году в режиме прибрежного рыболовства, 4% донаделение для участников первого этапа программы инвестквот, объемы для малого и среднего бизнеса.

«Мы рассмотрели все возможные механизмы», — прокомментировал Василий Соколов. Всего получилось четыре случая, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый случай — уже привычный, когда по промысловому объекту не предусмотрены инвестквоты первого и второго этапа. Здесь специфика только в повышающем коэффициенте для «прибрежки».

Второй случай, когда объект промысла входит в список для инвестквот первого этапа и не входит — для второго. Такая ситуация по действующему законодательству применима только к макрурусам. Здесь уже вычленяются объемы для тех, кто выполнил условия программы инвестквот.

Третий случай, когда по промысловому объекту предусмотрены и инвестквоты первого этапа, и инвестквоты второго этапа (но проекты по инвестквотам второго этапа еще не реализованы).

«Расчет тогда делается следующим образом: вычитается 20% от общего остатка на инвесторов первого этапа. Дальше вычленяется 4% опять-таки от остатка от ОДУ. Потом вычленяем 20% на инвесторов второго этапа. Остаток 56%, таким образом, идет на морскую квоту, в том числе на прибрежное рыболовство с коэффициентом 1,2. Но перед этим идет вычленение [для] малых и средних предприятий», — прокомментировал Василий Соколов. При этом он уточнил, что 4% «добавка», учитывая, что объекты по второму этапу инвестквот в строй еще не введены, переходит для распределения в квоту вылова в морских водах. Аналогичная ситуация — с инвестквотами второго этапа, так как условия программы в таком случае еще не выполнены.

Четвертый случай — когда уже есть реализованные проекты под инвестквоты второго этапа. Здесь уже появляется 4% донаделение участников первого этапа.

Заместитель руководителя Росрыболовства обратил внимание, что малые и средние предприятия помимо применения общего коэффициента 1,2 для МСП также имеют право заявиться на прибрежное рыболовство и тогда при расчетов квот будет использоваться еще один коэффициент 1,2.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что ведомство готово давать пояснения пользователям по логике расчетов.

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