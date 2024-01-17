Поправкам в техрегламент по маломерному флоту прописали переходный период

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила порядок вступления в силу новой редакции техрегламента «О безопасности маломерных судов». Предусмотрено, что выданные ранее документы об оценке соответствия будут актуальны до окончания срока их действия.

Напомним, что изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» приняты решением Совета ЕЭК от 20 октября 2023 г. и вступят в силу 1 мая 2024 г.

Коллегия установила, что выданные ранее документы об оценке соответствия (свидетельство о классификации, сертификат соответствия) маломерных судов, спасательных средств и оборудования для маломерных судов будут иметь силу до окончания срока их действия. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Период обращения продукции, выпущенной в период действия этих документов, допускается в течение срока ее службы.

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