НАО нарастил добычу рыбы

Рыбаки Ненецкого автономного округа за прошедший год выловили 422 тонны. Это на 10% больше, чем за 2022 г., отметили в профильном департаменте.

Промышленный вылов в регионе составил 380 тонн, уловы любительской рыбалки — свыше 27 тонн, уловы традиционного промысла КМНС — 14 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента природных ресурсов, экологии и АПК округа.

В 2023 г. рыбаки НАО выловили на 7,7 тонны сига больше, чем в предыдущем году. Прибавка по ряпушке составила 7,6 тонны, по щуке — 6,3 тонны, по корюшке — 12,1 тонны.

Вылов наваги в Карской губе составил 138,2 тонны. В департаменте отметили, что это стало возможным после решения вопроса по правилам промысла и квотам с Росрыболовством.

Кроме того, ожидается развитие двух проектов по созданию пунктов приема рыбы для дальнейшей переработки.

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