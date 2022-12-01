НАО сможет наловить больше в Карском море

Росрыболовство по запросу Ненецкого автономного округа увеличило лимиты на промысел в Карской губе на 2023 г., отметили в профильном департаменте региона.

Ранее департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО направил в федеральное агентство обращение с просьбой увеличить промышленные квоты на вылов рыбы в Карском море, сообщили Fishnews в пресс-центре регионального ведомства.

«По решению Росрыболовства рекомендованные объемы вылова увеличены: по наваге северной до 300 тонн (увеличение на 196,8 тонны), по корюшке азиатской зубастой — 6 тонн (увеличение на 3,6 тонны), по камбале полярной — 30 тонн (увеличение на 19,8 тонны)», — рассказал руководитель департамента Альберт Чабдаров на оперативном совещании.

Он добавил, что ФАР готово рассмотреть и поддержать дополнительное увеличение квоты при необходимости.

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