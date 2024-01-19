Аквафермерам Казахстана готовят профильный закон

В парламенте Республики Казахстан началась работа над законопроектом «Об аквакультуре». Предполагается, что реализация документа стимулирует развитие отрасли и позволит обеспечить рост производства и экспорта рыбы, а также привлечь инвестиции.

Законопроект презентовали на заседании профильного комитета Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Выступая перед депутатами, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев отметил, что цель законопроекта — обеспечить устойчивое развитие отрасли путем создания новых и расширения действующих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособной и безопасной продукции.

К основным задачам проекта относятся формирование правовой основы, экономических условий и государственной поддержки, научное и кадровое обеспечение, увеличение потребления населением рыбной продукции, повышение экспортного потенциала отрасли.

«Также в целях цифровизации аквакультуры планируется внедрение информационной системы мониторинга. Она будет содержать оценку состояния развития аквакультуры, меры госстимулирования, а также сведения о паспортизации водоемов, результатах проведения конкурсов по их закреплению, о реестре субъектов аквакультуры. В целом система обеспечит предотвращение теневого оборота», — рассказал Нуркен Шарбиев.

Кроме того, в проекте закона предусмотрен порядок предоставления водоемов для ведения аквакультуры на конкурсной основе — посредством электронного портала на срок от 5 до 25 лет — и без конкурсных процедур. Вместе с тем внедряются дополнительные меры господдержки, государственный контроль в сфере рыбоводства.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта «Об аквакультуре» и поступающих поправок будет проходить на заседаниях рабочей группы Мажилиса.

Напомним, что в сентябре на полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге этот законопроект анонсировал глава комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Нариман Жунусов.

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