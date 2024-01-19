Рыбный рынок уходит в онлайн

Цифровые сервисы все шире внедряются в жизнь человека, теперь пришло время и рыбного рынка, отмечает генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов. В отрасли появляется все больше и больше электронных сервисов.

На рыбопромышленных выставках в Санкт-Петербурге и Циндао ТД «Камчатский меридиан» представлял онлайн-систему FishStat, предназначенную для организации оптовой продажи рыбы и морепродуктов, хранения и доставки продукции.

Распространение цифровых систем — общая тенденция, обратил внимание гендиректор компании Евгений Карпов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Я думаю, надо шагать в ногу со временем. Пандемия показала нам, что часть работы можно переносить в онлайн-формат. Почему бы, находясь в командировке, не продолжать совершать сделки — покупать и продавать рыбную продукцию, заказывать логистические услуги?» — обрисовал ситуацию гендиректор «Камчатского меридиана».

Работа на рыбном рынке — это всегда огромный поток информации, отметил он. «Телефон звонит 24/7, постоянно идут письма, сообщения. Возникла идея объединить все необходимые для торговли рыбной продукцией функции на одном ресурсе. Чтобы в поисках подходящего товара не надо было звонить в десять компаний, а можно было задать необходимые характеристики продукции на сайте, и система сама бы выдавала вам подходящий вариант», — объяснил собеседник журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

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