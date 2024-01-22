К плате за перезакрепление участков продолжают вырабатывать подходы

Вопрос платы за перезаключение договора на рыболовный участок на новый срок 19 января рассматривался на совещании у замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова. По итогам регионам было предложено направить обоснования своей позиции по финансовой нагрузке на предприятия.

Правила, по которым будет рассчитываться и взиматься плата за перезаключение на новый срок договора пользования рыболовными участками, находятся в процессе формирования. Об этом Fishnews сообщили участники совещания, которое проводил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

В декабре был опубликован проект постановления о правилах определения размера и взимания платы за заключение договора. Отраслевые объединения и руководство прибрежных регионов заявили о том, что использование представленной формула может привести к чрезмерному финансовому прессу на предприятия, и предложили распределить нагрузку во времени — с учетом того, что пользователям участков для вылова анадромных рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи) предстоит выполнять соглашения об участии в социально-экономическом развитии территорий.

По итогам обсуждения на совещании у замглавы Минсельхоза регионам было предложено в кратчайшие сроки представить отраслевым регуляторам обоснования своей позиции, рассказали участники встречи.

Продолжает также формироваться правовая база по границам рыболовных участков.

Напомним, что изменения закона о рыболовстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 г., предусматривают возможность перезаключения договора на РЛУ на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата, размер и порядок взимания которой должно установить федеральное правительство.

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