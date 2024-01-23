Меры по специальному валютному регулированию планируется продлить

В правительстве заявили о поддержке продления меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Предполагается расширить сроки действия требования до конца 2024 г.

Требование о продаже валютной выручки отдельными крупнейшими экспортерами было предусмотрено принятым в октябре 2023 г. указом президента. Меру объясняли необходимостью стабилизации валютного курса. Текст указа и список экспортеров, попадающих под особое регулирование, решили не публиковать.

В правительстве сообщили, что положительно оценивают результаты принятого осенью решения. Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Согласно документу меры носят временный характер — сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению – до конца 2024 года», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — цитирует пресс-служба Андрея Белоусова.

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