Новый проект «Гидростроя» включился в ТОР

При создании нового рыбоперерабатывающего комплекса на Сахалине группа компаний «Гидрострой» задействует возможности территории опережающего развития. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2026 г.

Компания «Гавань» (входит в ГК «Гидрострой») стала резидентом ТОР «Южная». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Напомним, что в октябре правительство распространило режим территории опережающего развития на Корсаковский городской округ Сахалина.

Современный рыбоперерабатывающий комплекс разместится в Корсакове на площади 10 тыс. кв. метров. Предприятие будет выпускать продукцию глубокой переработки, хранение будет обеспечивать холодильник на 5 тыс. тонн.

«Реализация проекта позволит расширить производственные мощности в составе группы компаний, — отметил генеральный директор компании «Гавань» Денис Карпенко. — Мы уже начали разрабатывать проектно-сметную документацию, приобрели земельные участки и заключили долгосрочные договоры аренды. Наша цель — создать в регионе современные береговые мощности с возможностями глубокой переработки и обеспечить поставки качественной продукции на внутренний и внешний рынки», — рассказал генеральный директор ООО «Гавань» Денис Карпенко.

У группы компаний уже накоплен опыт создания высокотехнологичных производств на Курилах, напомнил директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев. Новый проект заявлен к отбору в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, отметил он.

Создание нового масштабного производственного комплекса положительно повлияет на экономику как города, так и Сахалинской области в целом, обратили внимание в КРДВ.

«Реализация проекта позволит трудоустроить 250 человек, прежде всего жителей Корсаковского района, юга Сахалина. Этот проект является значимым не только для Сахалинской области, но и для рыбной отрасли России в целом. Добытые на Сахалине и Курилах уловы рыбопромышленников будут перерабатываться и в дальнейшем поставляться на рынки России и стран АТР. В последующие годы проект окажет положительный эффект на увеличение налоговых отчислений и пополнение бюджета», — заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

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