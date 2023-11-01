Инвестпроектам в Корсакове поможет ТОР

Правительство распространило режим территории опережающего развития «Южная» в Сахалинской области на Корсаковский городской округ. На условиях ТОР планируется реализовать проект по созданию в регионе крупного рыбоперерабатывающего комплекса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития «Южная» на Сахалине.

С помощью режима ТОР предполагается реализовать два инвестиционных проекта в Корсакове. Первых — это строительство рыбоперерабатывающего комплекса, рассчитанного на приемку до 500 тонн сырья в сутки. Новое производство войдет в состав рыбного кластера, который предполагается создать при модернизации Корсаковского морского порта.

Напомним, что организовать рыбоперерабатывающий комплекс — с выпуском продукции глубокой переработки и холодильной инфраструктурой — в Корсакове решила компания «Гидрострой». Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре с правительством Сахалинской области, Минвостокразвития России и КРДВ. Модернизация порта должна обеспечить возможности для быстрой приемки уловов. Развитие гавани предусматривает реконструкцию объектов портовой инфраструктуры.

Другой проект в ТОР предполагает создание верфи, выпускающей пассажирские, прогулочные и туристические суда из композитных материалов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ. Окончание строительства верфи запланировано на 2026 г. В перспективе предприятие сможет производить суда из композитных материалов для рыбопромыслового флота и грузо-пассажирских перевозок.

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