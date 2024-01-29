Натуральная икра насытила рынок

На фоне двукратного роста объемов производства натуральной лососевой икры по итогам 2023 г. надзорные органы зафиксировали снижение выпуска имитированной и структурированной икры — на 54% и 41% соответственно.

Успешная лососевая путина позволила почти вдвое увеличить производство натуральной лососевой икры в России: с 20 тыс. тонн в 2022 г. до 39,1 тыс. тонн в 2023 г. Две трети этого объема — 64,3% — обеспечили предприятия Камчатского края и Сахалинской области. Всего, по данным Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), выпуском икры в 2023 г. занимались 812 предприятий.

Напротив, объемы производства имитированной красной икры в 2023 г. сократились более чем в два раза — до 871,7 тыс. кг, хотя годом ранее они составляли 1907,5 тыс. кг, рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Другой «заменитель» натурального деликатеса — структурированная лососевая икра — также потерял в популярности. По итогам 2023 г. выпуск структурированной икры снизился на 41% и составил 1126,5 тыс. кг, тогда как в 2022 г. объемы производства превышали 1912 тыс. кг.

Зато количество производителей альтернативного продукта выросло до 13. В 2023 г. выпуск структурированной икры освоили еще три компании, расположенные во Владимирской области, Москве и Новосибирской области.

По информации НЦБРП, производство натуральной осетровой икры в стране в 2023 г. составило 239,6 тонны — на 8% больше, чем в 2022 г. (220,7 тонны). При этом объемы импорта икры осетровых рыб снизились на 9,1% — до 19 тонн, годом ранее этот показатель составлял почти 21 тонну. Основной объем импортной икры по-прежнему поступает из КНР — более 94% всех поставок. Производство имитированной черной икры в 2023 г. уменьшилось на 46% и составило менее 170 тонн (в 2022 г. — 314,4 тонны).

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