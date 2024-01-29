Для работы с осетровыми выпустили новые формы документов

Росрыболовство утвердило формы документов для поставок осетровых видов рыб и продукции из них. Осетровые защищены действием Конвенции СИТЕС.

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ для выполнения обязательств, которые Россия приняла на себя в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказом Росрыболовства от 15 декабря 2023 г. № 716 утверждены формы:

- разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру,

- разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру,

- сертификата на реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру,

- сертификата на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб.

В прошлом году Росрыболовство также обновило административный регламент по выдаче документов на поставки осетровых и продукции из них.

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