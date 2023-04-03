Регламент для экспорта осетровых обновили

Росрыболовство обновило ведомственный регламент по выдаче разрешений и сертификатов на экспорт, импорт, реэкспорт осетровых рыб и продукции из них, включая икру.

Напомним, осетровые защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Разрешения и сертификаты нужны, чтобы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодательства и торговля не угрожает выживанию вида.

Новый регламент утвержден приказом Росрыболовства от 24 октября 202 г. № 611 (зарегистрирован в Минюсте 30 марта 2023 г.), сообщает корреспондент Fishnews. По сравнению с предыдущей версией, документ стал гораздо объемнее.

В частности, теперь можно будет использовать информационную систему «Одно окно».

Регламент, действовавший с 2021 г., признается утратившим силу. Также отдельным приказом Минсельхоза признается утратившим силу утвержденный министерством порядок оформления разрешений на экспорт и импорт осетровых.

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