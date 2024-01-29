В Японии дорожает традиционное блюдо из минтая

Японские производители блюда камабоко, в котором основным компонентом является минтаевое сурими, пытаются справиться с возросшими ценами на сырье.

По информации Японской ассоциации камабоко (в нее входит около 500 компаний по всей стране), многие предприятия были вынуждены поднять стоимость своей продукции из-за растущих цен на основной вид сырья — минтай из США. Увеличилась и закупочная стоимость масла из рисовых отрубей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, камабоко очень популярно среди японцев во время празднования Нового года по Восточному лунному календарю. Также это блюдо широко рекламируется как продукт с большим содержанием высококачественного белка.

Рост производственных издержек вызван и удорожанием упаковочных материалов, электричества, газа и дистрибуции, пишет газета The Japan Times. Кроме того, европейские страны были вынуждены перейти на импорт американского минтая после отказа от закупок российской рыбы — это также внесло немалый вклад в увеличение цен на сырье.

Статистика японского Минфина показывает, что средняя стоимость килограмма сурими из минтая начала расти с марта 2021 г. В октябре 2022 г. его цена составляла 578 иен (3,9 доллара) — на 185 иен (1,25 доллара) дороже, чем годом ранее. Однако, отмечает The Japan Times, с марта прошлого года наблюдается тренд на снижение стоимости сырья. Эту тенденцию связывают с увеличением квот в главных промысловых акваториях Соединенных Штатов.

Впрочем, одновременно производители сурими вынуждены повышать издержки из-за роста зарплат сотрудников. Так, почасовая з/п в 2023 г. достигла около 18 долларов, что вдвое выше, чем восемь лет назад. Полностью автоматизировать производство пока невозможно: получение белого и сочного сурими требует несколько этапов, невозможных без ручного труда, подчеркивает The Japan Times.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews