Сбросы с «Фукусимы-1» сказались на экспорте японских продуктов

Совокупный экспорт продуктов сельского, рыбного и лесного хозяйства из Японии в 2023 г. вырос на 2,9%, до рекордных 1,45 трлн иен (9,9 млрд долларов). Однако ранее стоимость поставок росла на 14,2% год к году, отмечают СМИ.

Причиной снижения динамики стал запрет Китая на импорт японских рыбы и морепродуктов из-за слива радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает корреспондент Fishnews. В связи с этими ограничениями во второй половине 2023 г. был зафиксирован спад экспорта продовольствия из Страны восходящего солнца на 2,9%, пишет информагентство Kyodo News.

КНР остается главным направлением для экспорта японских продуктов питания, общая стоимость поставок которых в прошлом году составила 237,6 млрд иен. Однако впервые с 2011 г. было зафиксировано падение, составившее 14,6% к уровню 2022 г.

Наиболее ощутимое сокращение экспорта продовольствия в Китай произошло именно за счет рыбы и морепродуктов (в совокупности падение составило 29,9%). При этом, например, по гребешку показатель сократился сразу на 43,6%, отмечает Kyodo News.

По данным китайской таможни, импорт японской рыбо- и морепродукции упал на 40,9%, до 299,49 млн долларов, приводит цифры Nippon.com. После введения ограничений в материковый Китай из Японии продолжили поставлять лишь декоративных карпов. Однако в конце октября под запретом оказались и они.

Портал Nippon.com обращает внимание, что с осени прошлого года японские чиновники активно искали альтернативные рынки для рыбы и морепродуктов. К примеру, гребешок стали активно поставлять в США. Кроме того, на 92% выросли продажи японского жемчуга в Гонконг.

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