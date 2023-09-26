Вода с «Фукусимы-1» «подтопила» рынок японского гребешка

Спустя месяц после введения Китаем и Гонконгом запрета на импорт японских морепродуктов рыбопромышленники острова Хоккайдо сообщают о затоваривании складов. Эмбарго стало реакцией на сброс загрязненных вод с АЭС «Фукусима-1».

Гребешок заполнил морозильные склады рыбоперерабатывающих предприятий на Хоккайдо. Компании вынуждены переплачивать за хранение, либо выделять средства для переориентации продукции на другие рынки, пишет японская англоязычная газета The Japan Times.

При этом статистика китайской таможни показывает, что в августе стоимость импорта рыбы и морепродуктов из Японии снизилась на 67,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так как большая часть выращенного на Хоккайдо гребешка поставлялась именно в Китай, префектура является одной из наиболее пострадавших от введенного китайскими властями запрета. Доля КНР в структуре экспортных поставок морепродуктов региона в прошлом году составила около 64%. В денежном выражении это 83,3 млрд иен (564 млн долларов), сообщает корреспондент Fishnews. Отметим, продажи японского гребешка на китайский рынок начали падать еще до сбросов радиоактивной воды — на фоне усиленных проверок.

Китайский запрет коснулся даже тех товаров, содержание морепродуктов в которых незначительно. К примеру, под эмбарго попали около 70% партий приправ, содержащих небольшое количество гребешка в качестве ингредиента.

Кроме того, японские экспортеры сталкиваются с давлением со стороны покупателей в странах Запада, которые используют ситуацию, чтобы добиться скидок.

В случае продления запрета на неопределенный срок японским рыбопереработчикам придется перестраивать производство и менять упаковку для переориентации на другие рынки. К примеру, в Китай гребешок отправляли в раковине, а на других рынках предпочитают покупать этот моллюск очищенным.

Ущерб терпят и производители трепанга, также столкнувшиеся с затовариванием складов и ростом издержек. Из-за сокращения спроса уже отменили запланированный на октябрь сбор урожая «морского огурца» в префектуре Аомори.

Министр сельского хозяйства и рыболовства Японии Ичиро Миясита (Ichiro Miyashita), посетивший Хоккайдо неделю назад, заявил, что намерен поддержать компании с помощью пакета мер, включающих стимулирование внутреннего потребления гребешка, поиск альтернативных рынков и предоставление финансовой поддержки.

Однако рыбаки и марифермеры критикуют правительство за нерасторопность и непредоставление информации о том, кто конкретно сможет претендовать на субсидии.

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