Выпуск российских рыбных кормов пошел в рост

Производство в России комбикормов для аквакультуры за январь-ноябрь 2023 г. выросло на 39% к уровню 2022-го и составило 48 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство.

В Федеральном агентстве по рыболовству рассказали о темпах развития собственного производства кормов. В стране работают более 20 заводов, которые выпускают корма для рыб. Самые крупные предприятия действуют в Курской, Новосибирской и Тверской областях, а также в Республике Карелия. Основная доля производства приходится на корма для ценных лососевых и осетровых видов, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отмечен вклад рыбохозяйственной науки. В 2022-2023 г. подведомственный ВНИРО большое внимание уделил разработкам в сфере кормопроизводства.

В ведомстве отметили, что разместили на своем сайте актуализированный перечень предприятий по выпуск кормов для аквакультуры.

О необходимости развития отечественного производства рыбных кормов особенно активно заговорили с введением в отношениях с Россией торговых ограничений в 2022 г. Тогда объем имеющегося выпуска российских кормов оценивался в 20 тыс. тонн. При этом в ведомстве обращали внимание, что, исходя из темпов развития лососеводства, уже через несколько лет для этого направления потребуется 200-250 тыс. тонн кормов.

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