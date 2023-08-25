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Корма для разных видов рыбы

Росрыболовство проанализировало потребности аквакультуры в кормах

В связи с высокими темпами разведения лососевых в РФ аквафермерам уже через три-четыре года будет необходимо порядка 220–250 тыс. тонн кормов для этих видов, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В 2022 г. было получено 383,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, прирост за год составил почти 7,5%, напомнил представитель ведомства в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». Он отметил, что большая часть произведенного приходится на лососевые виды — 154 тыс. тонн (прирост по ним составил практически 17 тыс. тонн).

«Естественно, для этого направления требуется большой объем кормов. В зависимости от кормового коэффициента продукции (а это соотношение 1,05–1,2 на 1 кг прироста рыбы) их требуется порядка 170 тыс. тонн. При сохранении таких темпов разведения лососевых уже через три-четыре года будет необходимо порядка 220–250 тыс. тонн кормов», — привел цифры Василий Соколов.

Замруководителя Росрыболовства обратил внимание, что карповых в РФ выращивают примерно столько же — 147 тыс. тонн, ведомство рассчитывает, что вскоре этот показатель перевалит за 150–155 тыс. тонн. Но карповые полностью обеспечены кормами отечественного производства, заявил собеседник Fishnews.

Осетровых, по его словам, в прошлом году вырастили 6,4 тыс. тонн, начался небольшой прирост объемов. «Здесь есть определенные проблемы с кормами, особенно со стартовыми, — заметил Василий Соколов. — Однако требуемое количество несопоставимо с тем, что необходимо лососевым».

Он подчеркнул, что государство отреагировало на ситуацию с нехваткой кормов из-за санкций, разработаны меры поддержки строительства заводов, которые будут выпускать комбикорма. Это касается в первую очередь продукции для лососевых видов, отметил представитель ФАР.

«В рамках этой работы мы собрали заявки от бизнеса. Проанализировали ряд инвестпроектов, по ним были подготовлены предложения, которые получили одобрение на высшем уровне. В частности, они вошли в постановление правительства, и сейчас готовятся два приказа Минсельхоза, направленные на реализацию этого решения. Эти документы находятся в финальной стадии доработки, после чего будут направлены в Минюст», — сообщил заместитель руководителя Росрыболовства.

По его словам, согласно расчетам федерального агентства и результатам опроса представителей бизнеса, возможно иметь высокую степень независимости по кормам к 2027 г. А к 2030 г. отечественное производство должно будет изготовлять 90–95% всех кормов, потребляемых в России, обнадежил Василий Соколов.

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