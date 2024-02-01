Депутаты поддержали проект по налоговым вычетам для рыбаков

Госдума приняла в первом чтении проект закона, уточняющий порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Поправки должны обеспечить для предприятий возможность быстрее получить преференцию.

Напомним, что в 2022 г. в Налоговый кодекс были внесены изменения по сбору, который платят предприятия-рыбодобытчики . Ставки сбора за пользование водными биоресурсами подняли, при этом была предусмотрена система вычетов. В том числе — в связи с производством продукции из определенного правительством перечня.

Однако, обратили внимание разработчики законопроекта , сейчас вычет может быть получен только на третий год после переработки. «Первый год работы нового механизма показал, что применение вычета получилось архаичным», - отметил на пленарном заседании Госдумы сенатор, один из авторов законопроекта Александр Двойных.

С помощью внесения изменений планируется сократить временной разрыв между возникновением права на получение вычета и началом его применения., обратил внимание член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Также предполагается исключить однократность применения уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект подготовлен на основе обращения рыбопромышленников, рассказал Александр Двойных. «Отрасль за счет строительства новых судов и создания новых производств достаточно закредитована. В связи с этим наличие оборотных средств для рыбаков, как и в целом для агропромышленного комплекса, является крайне актуальным вопросом», - объяснил плюсы изменений сенатор.

Напомним, что правительство в своем официальном отзыве на законопроект поддержало его, но отметило, что потребуется скорректировать сроки вступления в силу с учетом особенностей, предусмотренных для налогового законодательства.

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