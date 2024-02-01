Депутаты поддержали проект по налоговым вычетам для рыбаков
Госдума приняла в первом чтении проект закона, уточняющий порядок применения вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Поправки должны обеспечить для предприятий возможность быстрее получить преференцию.
Напомним, что в 2022 г. в Налоговый кодекс были внесены изменения по сбору, который платят предприятия-рыбодобытчики. Ставки сбора за пользование водными биоресурсами подняли, при этом была предусмотрена система вычетов. В том числе — в связи с производством продукции из определенного правительством перечня.
Однако, обратили внимание разработчики законопроекта, сейчас вычет может быть получен только на третий год после переработки. «Первый год работы нового механизма показал, что применение вычета получилось архаичным», - отметил на пленарном заседании Госдумы сенатор, один из авторов законопроекта Александр Двойных.
С помощью внесения изменений планируется сократить временной разрыв между возникновением права на получение вычета и началом его применения., обратил внимание член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Также предполагается исключить однократность применения уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, сообщает корреспондент Fishnews.
Законопроект подготовлен на основе обращения рыбопромышленников, рассказал Александр Двойных. «Отрасль за счет строительства новых судов и создания новых производств достаточно закредитована. В связи с этим наличие оборотных средств для рыбаков, как и в целом для агропромышленного комплекса, является крайне актуальным вопросом», - объяснил плюсы изменений сенатор.
Напомним, что правительство в своем официальном отзыве на законопроект поддержало его, но отметило, что потребуется скорректировать сроки вступления в силу с учетом особенностей, предусмотренных для налогового законодательства.
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