«Сероглазка» на Камчатке позволяет переваливать до 300 тыс. тонн рыбы

Строительство терминала «Сероглазка» планируется завершить в 2025 г. Сейчас предприятие располагает возможностями для перевалки до 300 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Проект по строительству терминала «Сероглазка» на Камчатке планируется завершить в конце 2025 г. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе группы «Норебо» (логистический комплекс входит в структуру холдинга).

Терминал Сероглазка принимает три действующие контейнерные линии, что обеспечивает отправку рыбопродукции по расписанию, в том числе на экспорт. Сейчас терминал может обрабатывать до 300 тыс. тонн рыбопродукции в год. Протяженность причальной стенки 1620 п/м, перспективные глубины по окончании реконструкции до 14 метров, емкость терминала по единовременному хранению рыбопродукции — 25 тыс. тонн, включая 600 контейнеров единовременного подключения, отметили в «Норебо».

Реализация проекта терминала «Сероглазка» стартовала в 2015 г. Предприятие расположено в одноименной бухте в акватории Петропавловска-Камчатского. Власти Камчатки неоднократно заявляли о значимости логистического комплекса для экономики региона. Аналогичный терминал — «Ударник» — «Норебо» также решил построить в Мурманской области.

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