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Вид на фабрику «Полярное море+» - именно рядом с ней планируется построить терминал «Ударник». Фото предоставлено группой «Норебо»

Морской терминал в Заполярье построит «Норебо»

Группа «Норебо» собирается реализовать крупный логистический проект в Мурманской области. Планируется создать современный рефрижераторный терминал «Ударник» для обслуживания промысловых судов и доставки рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.

Предполагается, что новый терминал будет расположен рядом с фабрикой «Полярное Море+». Строительство «Ударника» запланировано на 2020-2026 гг. Напомним, на инвестпроект собираются распространить режим ТОР «Столица Арктики».

С помощью нового терминала планируется, в частности, оптимизировать транспортную логистику, расходы на перевалку, хранение рыбопродукции, а также избегать дополнительной перевалки уловов в иностранных портах.

«Терминал будет оказывать большой спектр услуг как для компаний группы «Норебо», так и для других предприятий, – рассказал Fishnews представитель холдинга Сергей Сенников. – Это обработка грузов, хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, комплексное обслуживание рыбодобывающих организаций. Оно включает обслуживание судов во время стоянки в порту, подготовку флота к рейсам, снабжение, бункеровку топливом и питьевой водой, диспетчерское обслуживание, выгрузку и погрузку продукции».

Также на «Ударнике» будут хранить ТМЦ, готовую продукцию, оформлять судозаходы, организовывать межрейсовое техобслуживание и судоремонт. Терминал будет обрабатывать линейные суда с крупнотоннажными контейнерами и генеральными грузами, хранить и накапливать рефрижераторные грузы на площадке емкостью до 500 контейнеров.

В числе других услуг «Ударника» – обработка грузов на складах временного хранения (СВХ), оформление, получение, отправка грузов через службу «одного окна» на внутренний и внешний рынки, организация перевозок продукции, в том числе в рефконтейнерах. Кроме того - транспортно-экспедиционные услуги, судовое агентирование, включая шипчандлерские и сюрвейерские услуги.

«Реализация этого проекта позволит сместить центр обслуживания промысловых судов и продаж рыбопродукции северо-западных компаний с портов Норвегии и Европы в российские порты, создать торговую биржу, а также локализовать выручку в портах РФ», - уверены в «Норебо». К тому же спектр предоставляемых терминалом услуг позволит охватить как рыбопромысловый флот, так и торговый флот и суда общего назначения.

По словам Сергея Сенникова, «Ударник» должен стать одним из крупнейших терминалов по перевалке рефрижераторных грузов в Мурманске. Также планируется организация регулярных рейсов по Северному морскому пути по маршруту Петропавловск-Камчатский – Мурманск. На Камчатке «Норебо» уже реализовывает аналогичный проект - терминал «Сероглазка», который показал высокую эффективность и своевременность.

«На сегодняшний день на рынке портовых услуг в Мурманске ощущается дефицит портовых мощностей и качественного сервиса для рыбопромышленных компаний», – отметил представитель холдинга. О хороших перспективах проекта говорят также развитие Севморпути, увеличение объемов продаж рыбопродукции на внутреннем рынке, изменение логистики: готовую продукцию стали чаще везти морем.

Емкость проектируемого холодильника на «Ударнике» – 35 тыс. тонн. Планируемая мощность терминала по грузообороту – 800 тыс. тонн в год: 500 тыс. тонн рыбопродукции и 300 тыс. тонн генеральных грузов. Предусмотрена установка современного автоматизированного оборудования.

Инвестор предполагает вложить в строительство терминала около 4,1 мррд рублей (с НДС). Предусматривается финансирование с использованием собственных и заемных средств. По итогам реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест.

Fishnews

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