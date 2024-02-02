С марта откроется новый прием заявок на инвестквоты первого и второго этапов

Сразу две заявительные кампании по закреплению инвестиционных квот объявило Росрыболовство. Заявки будут принимать на доли инвестквот как первого, так и второго этапа.

Информация о предстоящих приемах заявок на инвестиционные квоты вылова размещена в государственной информационной системе торгов, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвестиционные квоты первого этапа предлагаются к распределению как на Дальневосточном, так и на Северном бассейне — под постройку промыслового флота. На Дальнем Востоке предусмотрено в том числе распределение квот минтая и сельди под строительство крупнотоннажных судов.

Эта заявительная кампания первого этапа, как следует из документов, будет уже двенадцатой.

Второй этап инвестквот проводится только по Дальневосточному бассейну (так называемые квоты добычи в инвестиционных целях — 2022). Первая заявительная кампания по нему проводилась в прошлом году. Теперь будет проводиться второй прием заявок на участие в отборе инвестпроектов.

Предложены доли квот разнорыбицы под строительство судов и береговых заводов, а также доли квот минтая и сельди под постройку среднетоннажного траулера-процессора.

Принимать заявления от желающих участвовать в рамках обеих заявительных кампаний Росрыболовство будет с 1 марта по 30 июня.

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