Никольский завод переформатируют в центр аквакультуры

Росрыболовство планирует в 2024 г. начать проектно-изыскательские работы на территории Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского, на базе которого решено создать научно-производственный центр аквакультуры.

Планы по созданию в Новгородской области научно-производственного центра аквакультуры обсуждались в ходе рабочей встречи представителей регионального правительства, Северо-Западного теруправления Росрыболовства, филиалов Главрыбвода и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Базой для будущего центра выбран Никольский рыборазводный завод имени В.П. Врасского — старейшее предприятие такого профиля в России, которому в этом году исполняется уже 170 лет.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, завод, расположенный на территории Валдайского национального парка, занимается выращиванием молоди сига, пеляди, щуки, судака и карпа и осуществляет зарыбление водоемов для компенсации ущерба водным биоресурсам. В 2020 г. предприятие вошло в состав Северо-Западного филиала Главрыбвода.

В ходе совещания рассматривались вопросы финансирования проекта и начала проведения проектно-изыскательских работ на территории завода. Участники встречи договорились о порядке межведомственного взаимодействия и приняли решение согласовать «дорожную карту» и приступить к реализации планов в первом квартале 2024 г.

Начать первый этап реализации концепции развития научно-производственного центра планируется с подготовки технического задания на проведение проектно-изыскательских работ. Для этого потребуется собрать исходно-разрешительную и аналитическую информацию, провести инструментальное обследование имущественного комплекса зданий и сооружений, выполнить комплексные инженерные изыскания (для разработки предпроектной документации) и подготовить план застройки земельного участка.

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