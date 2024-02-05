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В городе Электроугли Московской области ввели в эксплуатацию первую очередь холодильно-складского комплекса для рыбопродукции. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТИГР»

«ТИГР» развивает систему рыбной логистики

В городе Электроугли Московской области ввели в эксплуатацию первую очередь холодильно-складского комплекса для рыбопродукции. Проект реализует «РРК Логистик», входящая в «Тихоокеанскую инвестиционную группу» (ГК «ТИГР»).

Комплекс включает три морозильные и одну среднетемпературную камеры. Каждая оборудована стеллажным хранением с инновационной системой загрузки-выгрузки «шаттл» на пять ярусов. Общий объем хранения в совокупности составляет порядка 10 тыс. тонн. Возможный режим охлаждения и заморозки — от -5 до -25°C, рассказали Fishnews в пресс-службе ГК «ТИГР».

«Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов. Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 млрд рублей, а количество рабочих мест превысит 100. Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Отмечено, что благодаря строительству в городе Электроугли холодильного терминала с собственной транспортной инфраструктурой появилась возможность доставки в Москву с Дальнего Востока свежемороженой рыбопродукции в максимально короткие сроки.

«Новый холодильно-складской комплекс станет частью сквозного мультимодального сервиса транспортировки рыбных грузов с Дальнего Востока. Группа компаний «ТИГР» впервые в России организовала замкнутую холодильную цепь доставки рыбопродукции по единому тарифу с Охотского и Берингова морей до основных портов в Китае: Далянь и Циндао, а также в любую точку России, — обратил внимание президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин. — Это стало возможным за счет объединения под единым оператором всех звеньев цепи: рефрижераторного флота, портовых мощностей Владивостокского морского рыбного порта и находкинской Открытой базы бункеровки рыболовного флота,холодильных складов, а также парка контейнеровозов, обеспечивающего доставку рыбопродукции до двери конечного получателя».

Холодильный кластер ГК «ТИГР» обеспечивает вместимость свыше 55 тыс. тонн рыбопродукции единовременно: 33 тыс. тонн — Владморрыбпорт, 12 тыс. тонн — база в Находке. Ввод в эксплуатацию холодильного склада в Электроуглях обеспечит еще свыше 10 тыс. тонн единовременного хранения.

В группе компаний подчеркнули: с учетом возможности применения различных температурных режимов предприятие в Электроуглях может оказывать услуги хранения не только рыбы, но и любой другой охлажденной и замороженной продукции.

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Fishnews

  • В городе Электроугли Московской области ввели в эксплуатацию первую очередь холодильно-складского комплекса для рыбопродукции. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТИГР»
  • Общий объем хранения в совокупности составляет порядка 10 тыс. тонн. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТИГР»
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