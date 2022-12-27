Логистическая сфера остается в мировой экономике одной из самых интересных в плане происходящих изменений. Какие решения находят компании транспортного комплекса, чтобы обеспечивать доставку грузов в условиях, когда мировая экономика еще не оправилась от пандемии, а уже испытывает на себе влияние санкций? При этом предприятия запускают новые проекты, направленные на адаптацию к новой реальности. Доставка рыбной продукции — часть этой системы. Как сейчас обеспечивается перевалка уловов во Владивостокском морском рыбном порту и следует ли Россия современным тенденциям в развитии хабов для обслуживания судов, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир Бузанов.

— Владимир Владимирович, в прошлом году Владморрыбпорт стал лидером по перевалке рыбопродукции в России. С какими показателями предприятие завершает 2022 год? Какая динамика по сравнению с предыдущими годами?

— Наш порт по-прежнему широко востребован у рыбаков. Конечно, в этом году на динамику грузооборота повлияли невысокие результаты лососевой путины. Ниже ожидаемых оказались и уловы кальмара.

Ситуация с пандемией также стала меняться, и китайские порты вернулись к приему рыбопродукции навалом. Минтай, который в 2020–2021 годах шел через российский берег, вновь стал поставляться в КНР напрямую без перегруза в порту.

Но это общие для отечественных портов тенденции. Мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру. Построили и ввели в эксплуатацию новый современный холодильник на 7,1 тыс. тонн единовременного хранения. Работает контейнерный терминал — площадка, наверное, уникальная для Дальнего Востока. Он рассчитан на одновременное подключение 650 сорокафутовых контейнеров. Они могут использоваться для хранения рыбопродукции, ее перегруза с судов для дальнейшей отправки на экспорт через пограничные переходы либо в разные точки нашей страны ускоренными контейнерными поездами и рефрижераторными сцепами.

Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков: организуем всю мультимодальную цепочку доставки рыбы от мест промысла до конечного потребителя. То есть наша компания обеспечивает подачу рефрижераторных контейнеров в ближайшие пункты перевалки рыбопродукции в районах промысла, готовит документы, грузит продукцию на поезда, и получателю в западных регионах страны не нужно заниматься перевалкой и оформлением во Владивостоке. Комплексные мультимодальные услуги очень нравятся рыбакам.

По результатам нынешнего года грузооборот рыбопродукции в контейнерах составил 28 тыс. TEU. Рыбные грузы, таким образом, идут и на экспорт, и на внутренние направления — Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

За январь-декабрь количество судозаходов по рыбопромысловому флоту выросло по сравнению с уровнем прошлого года на 14% и составило 212 единиц.

— Тенденция развития контейнерных перевозок продукции из водных биоресурсов сохраняется? Все чаще рыбу доставляют в контейнерах?

— Совершенно верно.

Транспортные потоки переориентировались на восток, и дальневосточные портовые площадки сильно загружены. Однако рыбный порт со своими обязанностями справляется и обрабатывает контейнеры с продукцией из водных биоресурсов круглосуточно. Здесь нам на помощь приходят технологии сухого порта. Флот обрабатывается согласно графику судозаходов.

— Перевозка в контейнерах помогает обеспечить хорошее качество продукции?

— Да, рыба не проходит через дополнительную перевалку: сразу с борта судна грузится в контейнер и, допустим, по железной дороге отправляется в Москву. Речь идет об удобной для покупателя партии: можно подвезти ее машинами прямо к месту производства или розничной продажи. Если мы будем говорить о традиционно использовавшихся для доставки рыбопродукции мехсекциях, то там партия составляет 250–260 тонн, что не очень соотносится с современными экономическими условиями, когда требуются не такие большие объемы.

— Непростой вопрос для перевозок российской рыбной продукции — наличие рефконтейнеров. Владивостокский морской рыбный порт заявлял о решении обеспечить собственный парк. Удается ли воплотить эти планы?

— В общей сложности мы сегодня заказали и приобрели 200 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров. Они будут использоваться в мультимодальных перевозках. К путинам контейнеры будут завозиться в добывающие регионы — на Камчатку, Сахалин — со снабжением или порожними. Затем они будут затариваться рыбопродукцией и с помощью наших линейных сервисов — из Петропавловска-Камчатского, Корсакова — доставляться до Москвы, северо-западных регионов.

Общая сумма инвестиций в формирование собственного парка составила более 814 млн рублей. В реализации проекта нам помогают преференции резидента свободного порта Владивосток, созданные государством.

— А какие в целом планы насчет численных показателей собственного контейнерного парка?

— Исходя из показателей оборачиваемости контейнеров и нашего грузооборота, нужно не менее 2 тыс. единиц. Постепенно мы выйдем на эту цифру. Сегодня используем контейнеры наших партнеров — компаний «Полярная звезда», «Рефагротранс».

— Контейнеризация — это тот тренд, который будет сохраняться?

— Ставка, которую мы сделали на хранение и перевозку продукции в контейнерах, сработала. И это только начало. Объемы будут расти. Много контейнеров различной модификации. Есть, например, автономные, их не требуется подключать к электричеству.

— Сейчас идет большая перестройка мировой логистики. Первым испытанием для системы стали пандемийные ограничения, теперь на ситуацию влияют санкции. Думаю, в таких условиях предприятия транспортной сферы пытаются действовать максимально гибко и использовать все возможности, чтобы оказывать клиентам услуги в срок и качественно.

— Все верно. Сегодня очень сильно пострадало обеспечение оборудованием: контейнерами и энергоустановками. Второй момент — это разрыв традиционных логистических цепочек. Основные наши направления сегодня — Китай, Южная Корея. Но очень успешно рыбные грузы идут и в Африку. И мы должны быть готовы к такой диверсификации. Необходим флот, который будет формировать судовые партии, экономически целесообразные для доставки.

Мы это учли. Реконструировали действовавший холодильник, обновив механическую часть. Модернизировали камеры хранения с использованием современных видов утеплителей. Сейчас этот холодильник рассчитан на единовременное хранение 15 тыс. тонн. На новом холодильнике, о котором я уже сказал, может храниться более 7,1 тыс. тонн. Всего наша группа компаний сегодня способна разместить на своих мощностях более 54 тыс. тонн рыбопродукции.

— Это вместе с сухим портом?

—Да, именно с учетом возможностей сухих терминалов, которые у нас работают на станции Угольная, — резидентов свободного порта Владивосток «Фреш терминал» и «ПИК». Мы продолжаем строительство комплексов, специализирующихся на перевалке рефрижераторных грузов. Так, введена в эксплуатацию первая очередь сухого терминала на станции Уссурийск общей площадью 40 гектаров. «Терминал Хлебная База № 38» располагает собственными подъездными путями, примыкающими к путям общего пользования станции Уссурийск.

Рыбные грузы остаются для нас безусловным приоритетом. Благодаря сосредоточению под единым управлением контейнерного, рыбного и трех сухих терминалов, расположенных в пригороде Владивостока, обеспечивается контролируемая логистика. Развиваем, как я уже сказал, сервис для рыбодобывающих компаний. Обеспечили на всех своих причалах бункеровку флота пресной водой. Рассматриваем возможность приобретения специального катера для доставки рыбаков на суда, стоящие на рейде.

Обеспечиваем решение важных экологических задач в акватории и на причалах порта: прекратили перевалку «грязных» грузов, завершили модернизацию крытого угольного комплекса, утвердили границы санитарно-защитной зоны. Для очистки бухты Золотой Рог в планах приобретение мусоросборщика. В ноябре планируем завершить в порту операции с металлоломом. И освободившиеся мощности использовать для работы с контейнерами, для развития географии поставок.

— Большим событием для порта стал как раз запуск в мае нового холодильника. Как я понимаю, в этом году он уже принимал первую продукцию. Что это была за рыба?

— На сегодняшний день наш холодильник № 3 (а именно такой у него порядковый номер) заполнен на 100%. Мы стараемся там хранить, скажем так, «деликатные» товары: фарш сурими, филе и т.д.

Также Дальний Восток помог коллегам с Северо-Запада, когда Европа отказалась от закупок нашего краба. Он сегодня поехал из Мурманска прямо во Владивосток для реализации на рынках Юго-Восточной Азии. Мы принимаем крабовую продукцию, храним ее, тарируем в контейнеры, отправляем в Китай.

— В чем преимущества нового холодильника? Какие современные технологии реализованы, чтобы обеспечить высокое качество хранения рыбопродукции?

— Самое важное, что рыба после выгрузки из трюма практически сразу попадает по закрытой галерее в морозильную камеру. Транспортировка под открытым небом не используется. Отепления в период летних высоких температур не происходит. Современная отделка камер позволяет сохранять холод, внедрены энергосберегающие технологии. Для оформления продукции и ее осмотра контролирующими органами организовали удобные помещения прямо в холодильнике.

— Вы начали рассказывать о современных технологиях. Россия использует передовые разработки, чтобы достойно выглядеть в одном ряду с другими крупным транспортными хабами, через которые идет рыбопродукция? Ведь уловы у нас серьезные.

— Думаю, мы лидируем по производительности труда по сравнению с тем же Китаем или Южной Кореей. 500 тонн в сутки на одну технологическую линию — это наша норма, на которую мы уже смотрим как на обыденность. Бригады с учетом эффективных технологий четко обеспечивают эти показатели.

— Впереди минтаевая путина. С января стартует сезон «А» промысла в Охотском море — важнейший для дальневосточных рыбаков. Готов ли порт к предстоящей нагрузке?

— Да, и пусть не смущает рыбаков заполнение наших холодильников. Положительно зарекомендовал себя опыт 2019–2021 годов, когда еще шло строительство нашего нового холодильника и организовывался контейнерный терминал. Тогда мы использовали холодильники наших партнеров. Все эти договоренности остались, и можно будет размещать рыбу на хранение. Наша норма по перевалке рыбопродукции — полмиллиона тонн в год, и мы готовы ее обеспечить.

Мы готовы обеспечить и приемку рыбы, которая не пойдет напрямую в Китай. Оборудование для соблюдения требований по борьбе с распространением COVID-19 у нас есть, обработку мы производим. Еще раз отмечу, что благодаря контейнерному и рыбному терминалу в одном периметре мы можем продукцию никуда не вывозить по загруженным дорогам Владивостока, а сразу перемещать с транспортного судна в контейнер международной линии и отправлять в пункт назначения с контейнерного терминала порта.

Мы прошли регистрацию в китайской системе CIFER. И в целом аттестованы практически по всей номенклатуре продукции для поставок во все страны, куда отправляется российская рыба. И по новому холодильнику, и по старому все коды у нас есть.

— В сентябре Владивостокский морской рыбный порт участвовал в Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге. Как впечатления от общения с рыбопромышленными компаниями?

— Логистические возможности были очень интересны рыбакам. Ведь бизнесу важно не только добыть рыбу, продать продукцию, но и доставить ее. На нашем стенде всегда было много гостей. Они активно задавали вопросы по стоимости, срокам транспортировки, возможностям отправки рыбных товаров в разные страны мира.

— Какие планы на ближайшую перспективу? Предполагается ли вводить в эксплуатацию новые мощности, площадки по хранению? Думаю, в любом случае логистическая сфера, транспортная отрасль сейчас развиваются.

— Мы делаем акцент на расширении мультимодальных сервисов для рыбаков. В подмосковных Электроуглях завершаем строительство холодильного склада на 10 тыс. тонн. Здесь будет использоваться система хранения «паллет шаттл» (современная система размещения грузов, позволяющая эффективно задействовать пространство и сокращать время обработки грузов. — Прим. ред.). Ввести склад в эксплуатацию планируется в марте. Тогда уже продукцию можно будет передавать покупателям прямо в холодильнике в центральном регионе. Получится замкнутая цепочка от Камчатки, Сахалина и Владивостока до Москвы с российскими участниками бизнеса, без иностранных операторов. И вся добавленная стоимость будет оставаться у нас в стране.

Маргарита КРЮЧКОВА , журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2022 г.