Приморье рассказало о своей концепции «региональных квот»

Власти Приморского края предлагают ввести практику «региональных квот». Одним из условий их выделения будет обязательная реализация продукции местному населению, рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

В апреле на «часе субъекта» в Совете Федерации губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что хотел бы отдельно обсудить с сенаторами тему прибрежного рыболовства. Ранее глава края также отмечал, что нужно предоставить региону возможность регулировать какую-то часть «прибрежки», чтобы обеспечить поставки рыбы на берег.

В краевом агентстве по рыболовству, отвечая на запрос Fishnews, рассказали о деталях инициативы. «В рыбной отрасли идет процесс укрупнения предприятий. Квоты на востребованные у населения прибрежных регионов объекты промысла концентрируются у крупных групп компаний, продукция которых практически полностью идет на экспорт», — обратили внимание в ведомстве.

По данным агентства, в Приморье рыболовством занимаются 95 индивидуальных предпринимателей и 65 предприятий. Квоты для промышленного и прибрежного рыболовства на минтай, треску и сельдь имеют всего 15 предприятий, остальные работают на объектах, общие допустимые уловы которых не устанавливаются, — неквотируемых.

Для малого и среднего бизнеса и ИП края предлагается установить региональную квоту на вылов минтая, трески и тихоокеанской сельди.

«Одним из условий предоставления «региональной квоты» предполагается установить обязательную реализацию продукции из таких квот населению региона, в котором она установлена», — сообщили в агентстве.

Объем региональной квоты предлагается установить в зависимости от численности населения региона и объемов общих допустимых уловов водных биоресурсов в прилегающих к региону районах промысла, но не более 5-7% ОДУ по каждому объекту.

Ранее с предложениями по «региональным квотам» выступили власти Магаданской области.

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