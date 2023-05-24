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Вопрос «региональных квот» обсудили на совещании в Совете Федерации

Взгляды на «региональные квоты» разошлись

Вопрос «региональных квот» обсудили на совещании в Совете Федерации. Взгляды на необходимость таких нововведений у субъектов оказались разные.

Тема «региональных квот» уже поднималась на площадке парламента в марте, на круглом столе по прибрежному рыболовству. Однако на новом совещании представители субъектов РФ и региональных властей смогли высказаться по этой идее более детально, сообщает корреспондент Fishnews.

Что говорят субъекты Федерации

С инициативой о «региональных квотах», напомним, выступила Магаданская область. За субъектами Федерации предлагается закреплять небольшую часть общего допустимого улова по видам водных биоресурсов прилегающих акваторий. Такие объемы затем будут распределяться между зарегистрированными в регионе небольшими предприятиями по заявительному принципу, обрисовала суть предложения проводившая совещание член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева. Речь идет о работе по аналогии с промыслом «неодуемых» объектов, по «олимпийской системе», уточнила сенатор.

Авторы инициативы — руководство Магаданской области — считают, что «региональные квоты» помогут убить сразу несколько зайцев: дать работу небольшим предприятиям, поддержать отдаленные территории и обеспечить рыбной продукцией местное население.

Сейчас небольшому бизнесу затруднен доступ к добыче квотируемых видов водных биоресурсов, причем это такая «народная» рыба, как минтай, сельдь и камбала, заявил директор департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. Сегодня основные поставщики, казалось бы, распространенных видов рыб на местные рынки — рыбаки-любители, и это неправильно, отметил глава ведомства.

Предложения о «региональных квотах» абсолютно четко сформулированы, лов по «олимпийскому принципу» хорошо себя зарекомендовал, система для распределения объемов предлагается прозрачная, настаивают в Магаданской области.

Андрей Таболин напомнил об итогах весеннего заседания Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС рекомендовал Росрыболовству создать для рассмотрения вопроса «региональных квот» рабочую группу. «Я думаю, что вот рабочая группа сформулирует и даст четкие установки», — высказал мнение глава департамента.

Соседи с Камчатки идею «региональных квот» оценили осторожно. Сегодня по прибрежному и промышленному рыболовству уже выстроена некая сбалансированная система, и если уже возвращаться к предыдущим решениям (а они были признаны неоптимальными), то здесь нужно четко понимать цели изменений и механизмы их реализации, подчеркнул министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Цели по обеспечению населения доступной рыбой можно решить в рамках текущего регулирования, обратил внимание глава краевого минрыбхоза. На Камчатке для этих целей запущена специальная программа.

«Поэтому, с нашей точки зрения, идея имеет место быть, но необходимо понимать, какие цели и задачи перед этими режимами должны стоять и какой способ достижения», — сказал о «региональных квотах» Андрей Здетоветский. Пока, считают в крае, механизмы реализации не слишком очевидны.

В Сахалинской области также действует программа по обеспечению местных жителей доступной рыбой. Поначалу отношение к этой работе было несколько скептическим, но сегодня программа очень хорошо развивается, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Сейчас обсуждаются условия закрепления рыболовных участков на новый период, и можно было бы подумать о том, чтобы закрепить вовлеченность в программы по обеспечению рыбной продукцией и таким образом, предложил руководитель АРСО.

Что касается введения нового вида квот, то здесь, по мнению Максима Козлова, возникает большой блок вопросов. «Он, конечно, требует очень глубокой проработки и с промышленностью, и с субъектами, и с Росрыболовством», — подчеркнул президент ассоциации.

Власти Приморского края идею «региональных квот» поддерживают. Причем предлагают опираться в определении объемов на численность населения региона, а также на величину ОДУ в прилегающих районах промысла, но отводить на эти цели не больше 5-6% допустимого улова по каждому объекту. За получателями таких квот нужно закрепить обязательства по продаже продукции из добытой рыбы местному населению, представил концепцию краевых властей руководитель агентства по рыболовству Валерий Корко.

А вот у бизнес-сообщества региона взгляд иной. «Региональные квоты» — это, в общем-то, возврат к прежним практикам, считают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. В свое время обсуждалось, нужно ли оставлять прибрежные квоты, в итоге от них отказались, напомнил президент АРПП Георгий Мартынов. Вместо серьезного изменения федерального закона можно обратиться в сторону развития промыслов «неодуемых» объектов, и даже по таким видам, как минтай и сельдь, посмотреть совместно с учеными, где и что можно перевести в режим возможного вылова, заявил он.

Людмила Талабаева призвала власти и отраслевое сообщество Приморья все-таки выработать общую позицию.

Промысловая карта страны не ограничивается только Дальним Востоком. Это и, например, Северный бассейн. Мурманская область на совещании тему «региональных квот» не прокомментировала, но поделилась своим опытом в повышении доступности рыбной продукции. Проект «Наша рыба» стартовал с 2019 г. с продажи по сниженным ценам охлажденной продукции. Но теперь ассортимент программы не ограничивается только «охлажденкой», рассказала замминистра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Александра Амирова.

Даже в рамках одного бассейна условия могут быть разные, предупредили в Архангельской области. У этого региона, в отличие от Мурманской области, нет возможности поставлять рыбу в живом, свежем и охлажденном виде, как того требует режим прибрежного рыболовства. Та же ситуация — у Карелии и Ненецкого автономного округа, обратила внимание министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Поморье не поддерживает предложение о «региональных квотах».

Что говорит федеральный регулятор

В федеральном Минсельхозе призывают аккуратнее подходить к правкам законодательства. Тем более что в случае с «региональными квотами» это должны быть серьезные изменения. Нужно все-таки четче определить их цели, потому что ориентиры звучат разные: повышение эффективности добычи недоосваимого ресурса, поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение градо- и поселкообразующих предприятий и т.д., перечислил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства Минсельхоза Евгений Кац. В министерстве готовы рассмотреть все предложения, но нужна конкретика, добавил он.

Также надо обратить внимание на возможности достижения заявленных целей без изменения нынешнего законодательства. «Оно у нас, по-моему, достаточно гибкое», — считает Евгений Кац.

Людмила Талабаева попросила регионы в недельный срок обсудить предложения с рыбопромышленниками и направить позицию, чтобы можно было сформировать документ по итогам совещания.

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НазадМетки: ОДУдальний востоккамчаткамагаданская областьминтаймурманскросрыболовство
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