«Органику» будут делать привлекательней для россиян

Правительство утвердило план реализации Стратегии развития производства органической продукции до 2030 г. Одно из главных мероприятий плана — продвижение таких товаров на внутреннем рынке.

Документ утвержден распоряжением правительства РФ от 20 января 2024 г. № 101. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в план вошли разработка новых и совершенствование действующих стандартов для органической продукции, подготовка кадров, развитие технологий и инфраструктуры ее производства, расширение экспорта таких продуктов и другие мероприятия.

Продвижение органической продукции на внутреннем рынке будет включать проведение презентаций и выставок, а также подготовку информационных и образовательных программ.

На базе ведущих аграрных вузов будут реализованы программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для ведения органического сельского хозяйства.

«Тем, кто уже наладил производство органической продукции, правительство окажет содействие в ее продвижении на внешние рынки. Так, российским производителям будет обеспечено участие в проводимых за рубежом специализированных выставках и бизнес-миссиях», — рассказали в пресс-службе.

Еще одно направление работы — заключение в рамках Евразийского экономического союза соглашения о порядке признания продукции органической. Оно может появиться уже к концу 2024 г., отметили в правительстве.

«Важно, чтобы возможности приобретения органических продуктов были у большего количества людей. Нужно обеспечить их доступность для массового покупателя», — подчеркнул глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 5 февраля.

Напомним, стратегия развития производства органической продукции до 2030 г. была утверждена правительством в июле. При производстве такой продукции не используются минеральные удобрения и химические вещества. Вместо них в ход идут биопрепараты, органические удобрения, сидераты (зеленые удобрения) и микробиологические удобрения. Такой подход позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду, в частности предотвратить химическое загрязнение рек, озер и подземных вод.

По данным правительства, в России сейчас органическое продовольствие и сельскохозяйственное сырье выпускают в 47 регионах, однако пока доля органической продукции отечественного агробизнеса на внутреннем рынке составляет менее половины от общего объема.

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